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Что опять придумал Дуров?

Telegram опубликовал инструкцию по созданию сайтов для «суверенного веба Дурова»

Что опять придумал Дуров?
Фото из аккаунта Павла Дурова во «ВКонтакте»
На сайте test.ton.org, где публикуются данные о платформе TON, появилась инструкция по созданию сайтов для платформы. Технически сайты будут очень похожи на обычные, доступ к ним из «обычного интернета» можно будет получить через прокси-сервера. Предполагается, что TON станет экосистемой, которая подменит собой обычный интернет.

Из документа следует, что сайты TON могут использоваться для соединения с другими сервисами блокчейн-платформы. Для доступа к таким сайтам из «обычного» интернета будут нужны специальные шлюзы: прокси-сервера на компьютере пользователя, которые будут создаваться на удаленном сервере.

TON, по задумке разработчиков, должен стать экосистемой, которая подменит собой обычный веб. Помимо сайтов, в ней предусмотрены собственные сервисы, приложения и что-то похожее на веб с браузерами. Разработчики утверждали, что TON будет легко интегрировать в существующие приложения. Об успехах тестирования платформы они рассказывали инвесторам еще в мае 2019 года. 

Сервисов у TON должно быть много, но ключевым для конечных пользователей должна стать платежная система TON Payments и связанный с ней криптокошелек. Еще разработчики обещали поработать над созданием хранилища файлов TON Storage, TON Proxy и TON VPN.

Все дополнительные сервисы для блокчейна будет разрабатывать не столько сама команда Telegram, сколько сообщество и компании вокруг блокчейн-платформы: по крайней мере, именно такую позицию команда Telegram заняла в суде против американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), где пытается доказать, что Gram — криптовалюта TON — не являются ценными бумагами. Статистика по таким делам неутешительна для Telegram: суды удовлетворяют порядка двух третей исков. 
The Bell
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