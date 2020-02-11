Жодинцы начали борьбу против вырубки леса
Жители Жодино обращаются к юристам и экологам, чтобы сохранить «легкие района».
«Данная территория города представлена прочими неиспользуемыми территориями города», — об этом говорится в ответе горисполкома на петицию жителей Жодино. Ее подали ради того, чтобы в городе сохранили лес, который является «легкими района».
Авторам петиции пришел ответ из исполкома за подписью заместителя председателя исполкома Александра Шило, передает ex-press.by.
— В этом документе нет ответа на поставленные нами вопросы. Здесь лишь безразличная отписка. И каждый, кто ее читает, говорит: «Нас ни во что не ставят. Просто говорят – отвяжитесь!» Сейчас мы обращаемся к юристам, экологам, в самые разные компетентные органы. Мы будем продолжать бороться, — говорят авторы петиции.
19:55 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.