В Польше гражданина Беларуси избили за русский язык
В польском городе Торунь группа неизвестных хулиганов избила пять человек — граждан Беларуси, Польши, Украины, России.
Происшествие случилось ночью в воскресенье. Люди гуляли в Старом городе, когда на них напали. Как сообщает torun.wyborcza.pl, хулиганы так отреагировали на русский язык, на котором говорили потерпевшие. Они не пожалели даже девушку. Больше всего пострадал поляк, который репатриировался в Польшу из России, — у него травма головы. Что касается гражданина Беларуси (этнического поляка, кстати), то он сильно не пострадал, передает "Еврорадио".
Полиция ищет нападающих и распространила снимки некоторых из них. Правоохранители заявили, что нападение произошло по национальному признаку (хулиганы кричали "Польша для поляков!").
Мэр Торуня назвал происшествие "бандитизмом" и "проявлением ненависти", с которыми нельзя смириться.
18:25 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.