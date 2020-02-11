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В Китае "полетели головы" чиновников из-за неэффективной борьбы с вирусом-убийцей

В провинции Хубэй и других районах страны сотни чиновников и функционеров партии сняты со своих постов.

Число жертв коронавируса в Китае превысило тысячу человек. Власти уволили ряд чиновников в провинции Хубэй, эпицентре эпидемии, за неэффективную борьбу с вирусом. Своих постов лишились глава и партийный секретарь комиссии здравоохранения в провинции. Также уволен замглавы местного отделения Красного Креста - за нарушения "при работе с пожертвованиями", пишет ВВС

В понедельник в одной лишь провинции Хубэй от коронавируса скончались 103 человека. По всему Китаю с начала эпидемии умерли 1016 человек. Однако количество новых случаев заражения коронавирусом в понедельник упало на 20% по сравнению с предыдущим днем, с 3062 до 2478. Согласно государственной китайской прессе, в провинции Хубэй и других районах страны сотни чиновников и функционеров партии сняты со своих постов. Это не обязательно означает увольнение - зачастую речь идет о понижении в должности. 

Кроме того, многих чиновников наказывают по партийной линии - они получают строгие выговоры, что отрицательно скажется на их дальнейшей карьере. В последние несколько дней реакция властей на эпидемию вызвала резкую критику в китайских соцсетях, причем цензоры, что необычно, в основном не удаляют эту критику из интернета. 

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая. По состоянию на сегодняшнее утро, по данным китайских властей, в КНР количество жертв пневмонии, вызванной новым коронавирусом, составило 1017 человек. Подтверждено 42 тыс. 708 случаев заболеваний, 3 тыс. 998 человек выздоровели.
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