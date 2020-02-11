Белорусы заняли второе место по числу видов на жительство в Литве

В прошлом году в Литве было выдано 38 020 временных видов на жительство — на 66% больше, чем в 2018 году. Лидерами по видам на жительство в Литве стали украинцы — граждане этой страны получили 17 121 временных видов на жительство. На втором месте оказались белорусы. Гражданам Беларуси было выдано 12 396 временных документов. Россияне получили 2877 временных видов на жительство в Литве, сообщает Сharter97.org





В прошлом году Литва выдала 29 035 временных видов на жительство по основанию работы. Доля прибывших в Литву иностранцев по основанию работы составляет 76% от всех получивших временные виды на жительство. Более 65% иностранных работников — это представители профессий, которых не хватает Литве. Страна ежегодно составляет список востребованных профессий, представители которых могут получить документы по упрощенному порядку. В основном это рабочие специальности. В списке на 2020 год — 68 профессий. Согласно прогнозам, в этом году Литве потребуется больше каменщиков, специалистов по установке лесов, штукатуров, сварщиков, сборщиков металлических корпусов, операторов станков ЧПУ, мясников, работников на бойне, швей, водителей большегрузных машин.





Минимальная зарплата в Литве составляет 607 евро до уплаты налогов. Средняя литовская зарплата — 1317 евро до уплаты налогов.