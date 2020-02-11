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Белоруса задержали в Германии - вез 15 кг амфетамина

В земле Северный Рейн-Вестфалия задержали 37-летнего водителя из Беларуси, в легковом автомобиле которого нашли спрятанные 15 кг амфетамина на сумму около 70 тысяч евро, сообщает местная полиция.

Произошло это в воскресенье утром на трассе А2 в городе Порта-Вестфалика. Патруль заметил направляющийся в сторону Ганновера Saab, водитель которого производил впечатление переутомленного.

Машину остановили. У сидевшего за рулем наблюдались типичные при употреблении наркотиков отклонения. Проверка подтвердила подозрения.

При обыске в багажнике Saab нашли спрятанные в продуктах наркотики. Мужчину арестовали, взяли образец крови, его автомобиль также изъяли.

Как сообщают правоохранители, человек, уже известный по обвинениям в мошенничестве и краже, признался на допросе, что находился в пути в качестве наркокурьера и прибыл из Нидерландов. Однако не дал сведений о своих заказчиках.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ведется расследование. Как поясняют в полиции, ему грозит многолетний тюремный срок.
Источник: belmir.by
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