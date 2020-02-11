+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Вот так поворот! Директора гомельского кафе избил высокопоставленный сотрудник КГБ?

История с избиением директора гомельского кафе, который заступился за девушек, получила неожиданный поворот. Нападавшим, по неофициальной информации, оказался... начальник отдела управления защиты конституционного строя минского управления КГБ!

Вот так поворот! Директора гомельского кафе избил высокопоставленный сотрудник КГБ?
скриншот видео

— Как позже мне рассказали работники, за столиком сидели три девочки лет по 16−17, эти двое к ним подсели и стали знакомиться. Мужикам лет по 45, и девчонки не захотели общаться с ними. Те стали приставать. 

Сидевший за соседним столом парень сообщил об этом нашим сотрудникам. В зал вышел мой отец, директор, слово за слово, посетители попросили его выйти с ним на улицу. Отец вышел, его стали избивать, — рассказал TUT.BY сын пострадавшего.

Избив мужчину, двое неизвестных вернулись внутрь, доели пиццу и ушли.


Правоохранительные органы возбудили уголовное дело и начали искать хулиганов. Впрочем, долго искать не пришлось — один из мужчин сам явился с повинной, о чем сообщил Следственый комитет


И на этом самое интересное только начинается. Следственный комитет сообщает о "неработающем 43-летнем минчанине".

Однако, как утверждает телеграм-канал HARBACEVIČ, неработающим минчанином оказался... уволенный на днях начальник отдела управления защиты конституционного строя минского управления КГБ, того с самого отдела, который отвечает за сохранение "стабильности". 

По легенде, этот человек и пришел сдаваться в милицию.

Но это еще не все. С ним в кафе был, по версии СК, "42-летний житель столицы, который находится в статусе свидетеля". 

Как оказалось, это тоже высокопоставленный сотрудник КГБ Дмитрий Побяржин - бывший пресс-секретарь, а ныне начальник аналитическо-информационного отдела Центрального аппарата. По делу он проходит свидетелем.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: III. ОБЫСК
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...
Анатолий Шумченко
Сочи - шанс для будущей Беларуси
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru