Милиционер получил семь лет за пьяное ДТП в Пружанах

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Милиционер ехал на служебном автомобиле летом прошлого года. Следователи выяснили, что участковый был пьян. Милиционер наехал на человека, но вместо того, чтобы помочь пешеходу, скрылся с места происшествия. Пострадавший мужчина от травм скончался.





Суд в Пружанах признал милиционера виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 317 («Нарушение правил дорожного движения пьяным водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека») и ч. 3 ст. 159 («Оставление в опасности») УК.





Милиционер получил за это 7 лет тюремного заключения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет, со штрафом 300 базовых величин в размере 8100 рублей в пользу государства.





Кроме того, суд постановил взыскать с Управления внутренних дел Брестского облисполкома в пользу матери погибшего 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.