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Милиционер получил семь лет за пьяное ДТП в Пружанах

Суд Пружанского района приговорил к семи годам лишения свободы участкового инспектора милиции, который наехал на человека, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба Брестского областного суда.

фото носит иллюстративный характер

Милиционер ехал на служебном автомобиле летом прошлого года. Следователи выяснили, что участковый был пьян. Милиционер наехал на человека, но вместо того, чтобы помочь пешеходу, скрылся с места происшествия. Пострадавший мужчина от травм скончался.

Суд в Пружанах признал милиционера виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 317 («Нарушение правил дорожного движения пьяным водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека») и ч. 3 ст. 159 («Оставление в опасности») УК. 

Милиционер получил за это 7 лет тюремного заключения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет, со штрафом 300 базовых величин в размере 8100 рублей в пользу государства.

Кроме того, суд постановил взыскать с Управления внутренних дел Брестского облисполкома в пользу матери погибшего 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Источник: belsat.eu
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