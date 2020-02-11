Милиционер получил семь лет за пьяное ДТП в Пружанах
Суд Пружанского района приговорил к семи годам лишения свободы участкового инспектора милиции, который наехал на человека, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба Брестского областного суда.
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Милиционер ехал на служебном автомобиле летом прошлого года. Следователи выяснили, что участковый был пьян. Милиционер наехал на человека, но вместо того, чтобы помочь пешеходу, скрылся с места происшествия. Пострадавший мужчина от травм скончался.
Суд в Пружанах признал милиционера виновным в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 317 («Нарушение правил дорожного движения пьяным водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека») и ч. 3 ст. 159 («Оставление в опасности») УК.
Милиционер получил за это 7 лет тюремного заключения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет, со штрафом 300 базовых величин в размере 8100 рублей в пользу государства.
Кроме того, суд постановил взыскать с Управления внутренних дел Брестского облисполкома в пользу матери погибшего 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Источник: belsat.eu
15:57 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.