Мингорисполком: в городе больше нет места для строительства жилья

В 2019 году ввели в эксплуатацию 511 тыс. кв.м жилья. Это меньше показателей доведенного плана, но на это есть свои причины, сообщила глава комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.





"Минск, к сожалению, не смог выполнить в 2019 году доведенное задание по строительству жилья. На это есть причины", - сказала Гонтарева.





По ее словам, пустых площадок под строительство в Минске уже нет. Все объемы масштабного жилищного строительства сконцентрированы сейчас в районе "Минск-Мира" и застройки в районе ул. Макаенка.





Все остальные коммерческие застройки - точечные. Коммунальные заказчики строят только треть от всего возводимого жилья на территории столицы. Все пустыри уже зарезервированы под объекты социального назначения.





Сегодня строительство жилья осуществляется практически только на реконструируемых территориях. Для этого под снос идет частный сектор. Это подразумевает расселение людей, физический снос строений и только потом строительство.









"Согласно действующему законодательству (указу №26) жилье выделялось только под строительство самого дома. Мы не имели права выделять площадки УКСам для расселения частного сектора под возведение всей остальной инженерной инфраструктуры, которую нужно подвести к этим домам, а также под сады, школы и поликлиники.





Фактически "коробки" они строить могли, а инженерные сети подводить не могли. То есть под строительство дома выделялись квартиры под снос, а под инженерные сети - нет. Получился такой разрыв. Дома мы тоже строить не начинали, потому что смысла в этом нет.





Ввод дома в эксплуатацию не мог быть осуществлен без инженерных сетей. Мы бы породили только сплошные долгострои. Нами было инициировано обращение в Совет Министров, чтобы внести изменение в действующее законодательство.





7 июня 2019 года внесены эти изменения, которые позволяют нашим застройщикам предоставлять квартиры под снос и под инеженерно-транспортную, социальную инфраструктуру. Начата работа - квартиры уже распределены. Практически последние два-три года эта работа была парализована", - пояснила председатель комитета.





"В этом году мы планируем выполнить задание по строительству жилья в полном объеме - это 630 тыс. кв.м. Работы на площадках уже ведутся", - резюмировала Ирина Гонтарева.