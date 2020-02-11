Первыми Павла Павловича поздравили родные люди. Неожиданные подарки преподнесла дочка Яна. Моменты праздника Яна и Павел Латушко опубликовали в своих Instagram.





Так, например, именинный обед прошел в столичном «Гранд Кафе», где Павел Латушко отведал изысканные блюда и задул свечку на оригинальном десерте с шариком мороженого.





Не менее оригинальным сюрпризом от дочки оказался мужской букет, выполненный из картошки и веточек розмарина - его директору театра вручили прямо на рабочем месте.









В своем Инстаграме именинник поблагодарил за поздравления на белорусском языке: «Дзякуй, дачушка».







