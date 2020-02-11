Креативненько: дочь Павла Латушко поздравила его с днем рождения букетом из картошки
В понедельник, 10 февраля, Павел Латушко, белорусский политический деятель, бывший министр культуры Беларуси, экс-посол Беларуси в Польше, Франции и Испании в разные годы, а ныне - директор Национального академического театра имени Купалы отметил 47-й день рождения.
Первыми Павла Павловича поздравили родные люди. Неожиданные подарки преподнесла дочка Яна. Моменты праздника Яна и Павел Латушко опубликовали в своих Instagram.
Так, например, именинный обед прошел в столичном «Гранд Кафе», где Павел Латушко отведал изысканные блюда и задул свечку на оригинальном десерте с шариком мороженого.
Не менее оригинальным сюрпризом от дочки оказался мужской букет, выполненный из картошки и веточек розмарина - его директору театра вручили прямо на рабочем месте.
В своем Инстаграме именинник поблагодарил за поздравления на белорусском языке: «Дзякуй, дачушка».
Источник: kp.by
14:30 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.