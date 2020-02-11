Напомним, в докладе упоминалось о пожаре в июне 2019-го в первом блоке станции около реактора, вызванном халатной деятельностью рабочих. Белорусская сторона его замолчала, заявили литовцы.





В интервью sb.by Михадюк упомянул это происшествие, по его словам, оно произошло в мае прошлого года.





Это был пешеходно-кабельный тоннель, в котором красили стены и потолок. Рабочий закурил рядом с ведром с краской. Она загорелась, помещение заволокло дымом.





По словам министра, возгорание ликвидировали с помощью огнетушителя, а рабочего и мастера уволили.









Ни оборудование, ни строительные конструкции повреждены не были. В противном случае общественность проинформировали бы о случившемся, уверяет Михаил Михадюк.





"Никакой угрозы для здания реактора и технологических систем не было", — подчеркнул он.





Замминистра говорит, что по регламенту сообщать о таком происшествии белорусская сторона не должна была.