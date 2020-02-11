Вот так у нас строят АЭС: стали известны подробности пожара, о котором сообщала Литва
Заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк прокомментировал доклад госбезопасности Литвы о ситуации на Белорусской АЭС.
Напомним, в докладе упоминалось о пожаре в июне 2019-го в первом блоке станции около реактора, вызванном халатной деятельностью рабочих. Белорусская сторона его замолчала, заявили литовцы.
В интервью sb.by Михадюк упомянул это происшествие, по его словам, оно произошло в мае прошлого года.
Это был пешеходно-кабельный тоннель, в котором красили стены и потолок. Рабочий закурил рядом с ведром с краской. Она загорелась, помещение заволокло дымом.
По словам министра, возгорание ликвидировали с помощью огнетушителя, а рабочего и мастера уволили.
Ни оборудование, ни строительные конструкции повреждены не были. В противном случае общественность проинформировали бы о случившемся, уверяет Михаил Михадюк.
"Никакой угрозы для здания реактора и технологических систем не было", — подчеркнул он.
Замминистра говорит, что по регламенту сообщать о таком происшествии белорусская сторона не должна была.
Источник: euroradio.fm
13:42 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.