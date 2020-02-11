Ужас! Двухлетний малыш замерз в сугробе пока родители спали
Жуткий случай произошел накануне ночью, 10 февраля, в селе Нугуш Мелеузовского района Башкирии (РФ).
Двухлетний малыш пролежал всю ночь в сугробе, когда температура воздуха за окном составляла -25 градусов мороза. Информация появилась в соцсетях.
Как сообщили в районной администрации, малыш впал в кому, сейчас он находится в больнице.
Как выяснилось, ребенка уложили спать, потом его мама проснулась, пошла к нему. Мальчика на месте не оказалось. Она выбежала из дома и, обнаружила его во дворе, вызвала скорую.
Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в связи с переохлаждением.
Состояние ребенка остается стабильно тяжелым. Он жив, находится на искусственной вентиляции легких.
Источник: ufa1.ru
13:12 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.