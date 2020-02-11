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Ужас! Двухлетний малыш замерз в сугробе пока родители спали

Жуткий случай произошел накануне ночью, 10 февраля, в селе Нугуш Мелеузовского района Башкирии (РФ).


Двухлетний малыш пролежал всю ночь в сугробе, когда температура воздуха за окном составляла -25 градусов мороза. Информация появилась в соцсетях. 

Как сообщили в районной администрации, малыш впал в кому, сейчас он находится в больнице. 

Как выяснилось, ребенка уложили спать, потом его мама проснулась, пошла к нему. Мальчика на месте не оказалось. Она выбежала из дома и, обнаружила его во дворе, вызвала скорую. 

Ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в связи с переохлаждением. 
Состояние ребенка остается стабильно тяжелым. Он жив, находится на искусственной вентиляции легких.
Источник: ufa1.ru
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