Сельская учительница попыталась купить биткоины. Но что-то пошло не так
Учительница одной из школ Ивацевичского района решила на виртуальной криптобирже приобрести биткоины.
Женщина перечислила крупную сумму денег на криптобиржу, но процедура получения биткоинов зашла в тупик. Вернуть деньги – или реальные рубли, или виртуальные биткоины, увы, не получилось, передает ivatsevichy.by
В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы
11:26 11/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.