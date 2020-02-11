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Сельская учительница попыталась купить биткоины. Но что-то пошло не так

Учительница одной из школ Ивацевичского района решила на виртуальной криптобирже приобрести биткоины.


Женщина перечислила крупную сумму денег на криптобиржу, но процедура получения биткоинов зашла в тупик. Вернуть деньги – или реальные рубли, или виртуальные биткоины, увы, не получилось, передает ivatsevichy.by

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы 
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