В Кабуле не менее пяти человек погибли от подрыва террориста-смертника
В столице Афганистана Кабуле утром прогремел взрыв у входа в Университет национальной обороны имени маршала Фахима, передает местное агентство Pajhwok.
РЕН ТВ со ссылкой на афганский канал 1TV сообщает, что по меньшей мере пять человек погибло и еще 11 пострадали. МВД страны официально заявило, что взрыв устроил террорист-смертник.
Известно, что среди погибших двое мирных жителей и трое военных. Пока никакая из террористических организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее, пишет sobesednik.ru
09:54 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.