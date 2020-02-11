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Илон Маск призвал всех удалить аккаунты на Facebook, потому что эта соцсеть "отстой"

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал комедийного актера Сашу Барона Коэна, который опубликовал гневный пост в Twitter по поводу социальной сети Facebook, сообщает Inc.

"Мы не позволяем одному человеку контролировать воду для 2,5 миллиарда человек. Мы не позволяем одному человеку контролировать электричество для 2,5 миллиарда человек. Так почему мы должны отдавать одному человеку контроль над информацией для 2,5 миллиарда человек? Фейсбук должно регулировать государство, а не какой-то император", – заявил Барон Коэн в Twitter.

В ответ на это Маск написал, что "Facebook - отстой" и поддержал флешмоб #deletefacebook, который начался в еще 2017 году.


Как пишет interfax.by, движение против соцсети Марка Цукерберга началось после того, как мир узнал об утечке личных данных миллионов пользователей. К флешмобу присоединился ряд знаменитостей. Среди последних ярких ее сторонников – писатель Стивен Кинг, удаливший свой аккаунт в начале февраля в знак несогласия с политикой Facebook.

 
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