Видео MBCdocumentary





Виртуальная модель девочки была создана для документального фильма «Я встретила тебя» на телеканале MBC: в нем показали саму встречу матери и дочери, а также процесс создания модели девочки.





Команда программистов создавала виртуальный образ девочки на протяжении восьми месяцев. Для моделирования движений Найон были записаны движения ребенка-актера; также разработчики воссоздали реальный голос умершей девочки, пишет Медуза со ссылкой на Aju Business Daily.





Для общения с дочерью Джан Джи Сун надевала VR-гарнитуру и тактильные перчатки. В качестве места их встречи в виртуальной реальности был смоделирован городской парк, в котором любила гулять девочка.





Общение матери с дочерью началось с вопроса девочки: «Мама, где ты была? Ты думала обо мне?» Джан Джи Сун ответила: «Я думаю о тебе все время».









После этого она заплакала — как и ее родственники, которые в это время наблюдали за происходящим.





Первоначально Джан Джи Сун не решалась дотронуться до девочки и взяла ее за руку лишь после того, как виртуальная Найон прямо попросила: «Мама, возьми меня за руку».





— Наверное, это и есть настоящий рай. Я встретила Найон, которая улыбалась мне, пусть на короткое время, но это было очень счастливое время. Я думаю, это была моя мечта, которую я всегда хотела осуществить, — рассказала Джан Джи Сун после эксперимента.





Большинство зрителей положительно отнеслись к эксперименту. Под видео на официальном ютьюб-канале MBC были оставлены более 15 тысяч комментариев; в основном люди высказывали мнение, что подобное использование VR-технологий могло бы в будущем облегчить страдания людей, вызванные потерей близких, и помочь им пережить утрату.





В то же время, профильные СМИ, пишущие о технологиях, рассуждают о том, насколько правильно подобное общение с аватарами умерших людей, и не приведет ли использование таких технологий к тому, что потерявшие близких люди попадут в зависимость от виртуального мира и будут проводить там все больше и больше времени.



