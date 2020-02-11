+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Спас брата: мужчина похудел на 27 килограммов и отдал свою почку

Мужчина из американского города Талса, штат Оклахома, похудел и отдал свою почку, чтобы спасти брата-близнеца.


Как сообщает Unilad, в 2016 году у 26-летнего Далтона Ингли диагностировали почечное заболевание гломерулонефрит. Болезнь привела к отказу почек, из-за которого он нуждался в регулярном диализе.

После перенесенной в январе 2018 года пневмонии мужчину подключили к аппарату гемодиализа. Из-за этого ему пришлось уволиться с работы.

Врачи предупредили Далтона, что ему потребуется пересадка почки. Стать донором вызвался его брат-близнец Джеймс Ингли.

Чтобы получить разрешение на операцию, Джеймсу требовалось похудеть. Для этого ему пришлось полностью изменить образ жизни. Он стал больше спать, перешел на здоровое питание и начал ежедневно выполнять физические упражнения.

Когда Джеймс сбросил 27 килограммов, врачи смогли пересадить его почку брату.

Следует отметить, что операция прошла успешно.
ru.oxu.az
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: III. ОБЫСК
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...
Анатолий Шумченко
Сочи - шанс для будущей Беларуси
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru