Спас брата: мужчина похудел на 27 килограммов и отдал свою почку





Как сообщает Unilad, в 2016 году у 26-летнего Далтона Ингли диагностировали почечное заболевание гломерулонефрит. Болезнь привела к отказу почек, из-за которого он нуждался в регулярном диализе.





После перенесенной в январе 2018 года пневмонии мужчину подключили к аппарату гемодиализа. Из-за этого ему пришлось уволиться с работы.





Врачи предупредили Далтона, что ему потребуется пересадка почки. Стать донором вызвался его брат-близнец Джеймс Ингли.





Чтобы получить разрешение на операцию, Джеймсу требовалось похудеть. Для этого ему пришлось полностью изменить образ жизни. Он стал больше спать, перешел на здоровое питание и начал ежедневно выполнять физические упражнения.





Когда Джеймс сбросил 27 килограммов, врачи смогли пересадить его почку брату.





Следует отметить, что операция прошла успешно.



