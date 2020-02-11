Спас брата: мужчина похудел на 27 килограммов и отдал свою почку
Мужчина из американского города Талса, штат Оклахома, похудел и отдал свою почку, чтобы спасти брата-близнеца.
Как сообщает Unilad, в 2016 году у 26-летнего Далтона Ингли диагностировали почечное заболевание гломерулонефрит. Болезнь привела к отказу почек, из-за которого он нуждался в регулярном диализе.
После перенесенной в январе 2018 года пневмонии мужчину подключили к аппарату гемодиализа. Из-за этого ему пришлось уволиться с работы.
Врачи предупредили Далтона, что ему потребуется пересадка почки. Стать донором вызвался его брат-близнец Джеймс Ингли.
Чтобы получить разрешение на операцию, Джеймсу требовалось похудеть. Для этого ему пришлось полностью изменить образ жизни. Он стал больше спать, перешел на здоровое питание и начал ежедневно выполнять физические упражнения.
Когда Джеймс сбросил 27 килограммов, врачи смогли пересадить его почку брату.
Следует отметить, что операция прошла успешно.
08:20 11/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.