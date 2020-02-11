+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Хорошая новость: белорусские хирурги спасли шестимесячную девочку из Витебска

У ребенка была редкая патология сердца

Как пишет tut.by, уникальную операцию провели в столичном в РНПЦ детской хирургии.  Ребёнок поступил со сложным диагнозом «аномалия Эбштейна». Такая операция проводилась в нашей стране впервые, сообщили в эфире телеканала СТВ.

Фото: СТВ
Шестимесячная Дориана с мамой после операции в РНПЦ детской хирургии. Фото: СТВ

— Появился малыш в Витебске, состояние которого начало ухудшаться. Мы дали команду на срочный перевод его к нам в центр, и уже в воскресенье утром, в семь утра, начали операцию и смогли спасти этого ребенка, — рассказал Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии.

Так совпало, что в это время в РНПЦ детской хирургии, куда экстренно доставили малышку, проводил мастер-класс кардиохирург, президент швейцарского Фонда Калангоса Афксендиос Калангос. Буквально за несколько часов до вылета совместно с нашими врачами он прооперировал девочку. Такую операцию в РНПЦ провели впервые.


У ребенка была аномалия Эбштейна — довольно редкая патология сердца. Врачи провели пластику трехстворчатого клапана, который из-за патологии был смещен и работал неправильно. Хирургам удалось поставить его на место.

На минувшей неделе, напомним, белорусские детские кардиохирурги совместно с профессором Калангосом за четыре дня провели четыре сложные операции детям со сложными органными патологиями.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: III. ОБЫСК
Тацяна Грачанікава
Для многіх гэтае было раўназначнае сьмяротнаму...
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...
Анатолий Шумченко
Сочи - шанс для будущей Беларуси
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru