ТАСС: во время пожара в хостеле в Москве погибли двое белорусов

Один человек скончался на месте пожара, другой — в машине скорой помощи, передает "Еврорадио"





Известно, что возгорание началось на четвертом этаже 5-этажного хостела по улице Новаторов. Из здания эвакуировали около 900 человек. Возгорание, охватившее 15 квадратных метров, уже ликвидировали. Несколько человек были спасены.