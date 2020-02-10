ТАСС: во время пожара в хостеле в Москве погибли двое белорусов
Во время пожара в хостеле на юго-западе Москвы погибли двое граждан Беларуси. ТАСС подчёркивает, что это предварительная информация.
Один человек скончался на месте пожара, другой — в машине скорой помощи, передает "Еврорадио".
Известно, что возгорание началось на четвертом этаже 5-этажного хостела по улице Новаторов. Из здания эвакуировали около 900 человек. Возгорание, охватившее 15 квадратных метров, уже ликвидировали. Несколько человек были спасены.
21:56 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.