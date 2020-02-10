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ТАСС: во время пожара в хостеле в Москве погибли двое белорусов

Во время пожара в хостеле на юго-западе Москвы погибли двое граждан Беларуси. ТАСС подчёркивает, что это предварительная информация.

Один человек скончался на месте пожара, другой — в машине скорой помощи, передает "Еврорадио".

Известно, что возгорание началось на четвертом этаже 5-этажного хостела по улице Новаторов. Из здания эвакуировали около 900 человек. Возгорание, охватившее 15 квадратных метров, уже ликвидировали. Несколько человек были спасены.
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