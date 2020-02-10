Об этом пресс-служба МВД сообщает в своем Telegram-канале





Это были два иностранца — 50 и 51 года. Беларусь была транзитным пунктом в их путешествии.





Мужчины ехали на двух машинах. В кузове одной из них правоохранители нашли свертки с порошком белого цвета весом 6 кг. Эксперты подтвердили, что в свертках был героин из Афганистана.





Один из задержанных — судья международного класса по боксу.