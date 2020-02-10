Примечательно, что если ранее об обращении "родственников" писали белорусские и российские СМИ, то теперь весть дошла и до Голливуда. Ролик опубликовали IMDb (самый популярный и авторитетный в мире источник информации о кино, ТВ и знаменитостях), а также американский сайт MovieWeb. Сам Киану пока никак не отреагировал на короткометражку, пишет "Интерфакс"









Авторы видео — организаторы Международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm. Таким образом они решили пригласить Ривза в Минск: фестиваль открылся 4 февраля и закончится в середине апреля.





О родине Джона Уика – сироты с обычным белорусским именем Джордани Йованович -стало известно из третьей части кинофраншизы. VOKA Smartfilm нашли малую родину персонажа. Выяснилось, что о Джордани там помнят. "Джордани, Киану, Нео — приезжай домой", — просят воспитавшие сироту жители села Подгорье.





Организаторы фестиваля просят поклонников Джона Уика поделиться короткометражкой, чтобы помочь им "связаться с Киану" (различия между Ривзом и сиротой Йовановичем авторы фильма не делают).