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Обращение к Джону Уику от жителей белорусской деревни заметили американские СМИ

В белорусском селе Подгорье сняли короткометражку про детство Джона Уика, главного героя одноименной серии фильмов, которого сыграл Киану Ривз, пишет IMDb.



Примечательно, что если ранее об обращении "родственников" писали белорусские и российские СМИ, то теперь весть дошла и до Голливуда.  Ролик опубликовали IMDb (самый популярный и авторитетный в мире источник информации о кино, ТВ и знаменитостях), а также американский сайт MovieWeb. Сам Киану пока никак не отреагировал на короткометражку, пишет "Интерфакс".


Авторы видео — организаторы Международного фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm. Таким образом они решили пригласить Ривза в Минск: фестиваль открылся 4 февраля и закончится в середине апреля.

О родине Джона Уика – сироты с обычным белорусским именем Джордани Йованович -стало известно из третьей части кинофраншизы. VOKA Smartfilm нашли малую родину персонажа. Выяснилось, что о Джордани там помнят. "Джордани, Киану, Нео — приезжай домой", — просят воспитавшие сироту жители села Подгорье.

Организаторы фестиваля просят поклонников Джона Уика поделиться короткометражкой, чтобы помочь им "связаться с Киану" (различия между Ривзом и сиротой Йовановичем авторы фильма не делают).
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