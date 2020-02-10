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Срочную военную службу будут засчитывать в страховой стаж

Лукашенко подписал указ.

Президент Беларуси подписал указ №48 от 10 февраля. Документ призван повысить уровень социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве, пишет reform.by.

Главное новшество президентского указа — обязательное государственное социальное страхование на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца для солдат-срочников. Таким образом, с 1 января 2020 года время срочной службы будет засчитываться в страховой стаж, который требуется для получения права на трудовую пенсию. Несколько лет назад этот период был исключен из страхового стажа в ходе изменения пенсионного законодательства.

Также указом прописаны дополнительные льготы для отслуживших при подготовке к поступлению в учебные заведения. Бывшие военнослужащие-срочники получают преимущественное право выбора места работы при распределении.


Отслужившие срочники в год увольнения из Вооруженных сил, либо на следующий год по рекомендации воинских частей могут получить право на обучение на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях, подготовительных курсах в государственных учреждениях среднего специального и высшего образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов. Условием для этого является средний бал в документе об образовании не ниже 6.

За членами семьи военнослужащего срочной службы также сохраняется право на пользования жилым помещением государственного жилищного фонда в общежитиях, сообщает пресс-служба президента.
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