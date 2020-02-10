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Новый план: Беларуские телеканалы должны на 30% состоять из национальных программ

Министр информации Александр Карлюкевич поставил беларуским телеканалам новую планку, передает БЕЛТА.

— К декабрю текущего года в ежемесячном объеме вещания выпускаемых телепрограмм должно быть не мене 30% контента белорусского (национального) производства. В связи с чем необходимо активизировать работу по созданию собственных информационных продуктов — проектов, которые будут востребованы зрителями. Особое внимание уделить изучению зрительской аудитории, выделять предпочтения, учитывать возрастные и гендерные особенности потребителей.

Вице-премьер Игорь Петришенко вторит министру. В частности, для основных телеканалов он определил три задачи. Первая — к концу года они должны обеспечить в ежемесячном объеме вещания программ объем национального контента не менее 30%. Причем это должны быть интересные, наполненные, авторские программы, как серьезные аналитические, так и развлекательные.

Нынешние телезрители — в большинстве своем люди среднего и зрелого возраста. Молодежь значительную долю телевизионных проектов смотрит по интернет-каналам. «Отсюда вытекает и одна из стратегических задач — продвигать контент через интернет. Думаю, она телеканалам под силу. Третье — в связи с неэффективной системой взаимодействия рекламодателей и телеканалов, существенно снизились доходы телеканалов, как следствие — их финансово-экономические показатели в целом. Одной из задач Министерства информации на текущий год считаю необходимым создание действенной системы медиаизмерений», — отметил Игорь Петришенко.
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