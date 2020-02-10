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В Москве пранкер разыграл приступ коронавируса

В Москве в вагоне метро задержали подозреваемого в имитации приступа от заражения коронавирусом. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как передает "Интерфакс", по ее словам, 2 февраля в вагоне поезда метро, направлявшегося от станции "Полежаевская" до станции "Улица 1905 года", молодой человек упал, изображая внезапно случившийся приступ. При этом его сообщники кричали фразы о том, что у него якобы коронавирус, вызывая панику среди других пассажиров. Далее этот ролик выложили на одном из интернет-ресурсов.

По факту случившегося отдел дознания УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 1 статьи 213 УК РФ, предполагающим хулиганство.
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