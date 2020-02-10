Великий пост-2020: когда начинается, что нельзя делать и есть

Великий пост – это самый строгий и значимый пост в церковном календаре. Дата его начала зависит от главного праздника богослужебного года – Пасхи, который каждый год отмечается в разные числа. Поэтому Великий пост не имеет фиксированной даты и каждый год может выпадать на разные дни и даже месяцы, пишет УНИАН





Какого числа начинается пост в 2020 году





Великий пост начинается ровно за семь недель до Пасхи. Поскольку в этом году православная Пасха приходится на 19 апреля, то Великий пост начинается в понедельник, 2 марта, а заканчивается в субботу, 18 апреля. То есть, этот пост длится 48 дней.





Что можно есть в Великий пост





Великий пост установлен в честь Самого Спасителя, а последняя страстная седмица этого 48-дневного поста установлена в память о последних днях земной жизни, страданиях и смерти Иисуса Христа.





С особой строгостью соблюдается пост в первую и страстную седмицы. Семь недель поста верующим в целом рекомендуется воздерживаться от пищи, содержащей мясо, рыбу, молоко и яйца. Исключение составляют только маленькие дети, беременные женщины, странствующие путники и больные.





В Чистый понедельник, первый день Великого поста, принято полное воздержание от пищи. В остальные дни питание должно быть следующим: понедельник, среда, пятница – сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты); вторник, четверг – можно вареные блюда без растительного масла; суббота, воскресенье – разрешена пища с растительным маслом, а также немного вина.





На Великий пост приходятся несколько православных праздников: Благовещение, Лазарева суббота и Вербное воскресенье. В эти дни также можно отойти от строгих ограничений в еде и подать на стол рыбное блюдо с бокалом вина.





Меню Великого поста: календарь питания по дням





2 марта – полный отказ от употребления пищи.





3 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.





4 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.





5 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.





6 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.





7 марта – горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла).





8 марта – горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла).





9 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.





Что нельзя есть в Великий пост / фото: kleo.ru





10 марта – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла).





11 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.





12 марта – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла).





13 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.





14 марта – горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительн ого масла).





15 марта – горячая пища с растительн маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла).





16 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.





17 марта – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла).





18 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.





19 марта – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла).





20 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.





21 марта – горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла).





22 марта – горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла).





23 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.





24 марта – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла).





25 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.





26 марта – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла).





27 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.





28 марта – горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла).





29 марта – горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла).





30 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.





31 марта – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла).





1 апреля – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.





2 апреля – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла).





3 апреля – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.





4 апреля – горячая пища с маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением масла).





5 апреля – горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла).





6 апреля – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.





7 апреля – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла).





8 апреля – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.





Великий пост – важнейший период для христиан, во время которого люди проверяют и воспитывают себя. На протяжении этого поста верующие не только придерживаются пищевых ограничений, его целью является покаяние и духовное очищение.