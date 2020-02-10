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Великий пост-2020: когда начинается, что нельзя делать и есть

Великий пост установлен в честь Самого Спасителя. Он является самым строгим и длится 48 дней.

Великий пост-2020: когда начинается, что нельзя делать и есть
Великий пост 2020 – календарь питания / фото: x-vymir.com
Великий пост – это самый строгий и значимый пост в церковном календаре. Дата его начала зависит от главного праздника богослужебного года – Пасхи, который каждый год отмечается в разные числа. Поэтому Великий пост не имеет фиксированной даты и каждый год может выпадать на разные дни и даже месяцы, пишет УНИАН.

Какого числа начинается пост в 2020 году 


Великий пост начинается ровно за семь недель до Пасхи. Поскольку в этом году православная Пасха приходится на 19 апреля, то Великий пост начинается в понедельник, 2 марта, а заканчивается в субботу, 18 апреля. То есть, этот пост длится 48 дней. 

Что можно есть в Великий пост 


Великий пост установлен в честь Самого Спасителя, а последняя страстная седмица этого 48-дневного поста установлена в память о последних днях земной жизни, страданиях и смерти Иисуса Христа. 

С особой строгостью соблюдается пост в первую и страстную седмицы. Семь недель поста верующим в целом рекомендуется воздерживаться от пищи, содержащей мясо, рыбу, молоко и яйца. Исключение составляют только маленькие дети, беременные женщины, странствующие путники и больные. 

В Чистый понедельник, первый день Великого поста, принято полное воздержание от пищи. В остальные дни питание должно быть следующим: понедельник, среда, пятница – сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты); вторник, четверг – можно вареные блюда без растительного масла; суббота, воскресенье – разрешена пища с растительным маслом, а также немного вина. 

На Великий пост приходятся несколько православных праздников: Благовещение, Лазарева суббота и Вербное воскресенье. В эти дни также можно отойти от строгих ограничений в еде и подать на стол рыбное блюдо с бокалом вина. 

Меню Великого поста: календарь питания по дням 


2 марта – полный отказ от употребления пищи. 

3 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. 

4 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. 

5 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. 

6 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. 

7 марта – горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла). 

8 марта – горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла). 

9 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. 

Что нельзя есть в Великий пост / фото: kleo.ru 

10 марта – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла). 

11 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. 

12 марта – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла). 

13 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. 

14 марта – горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительн ого масла). 

15 марта – горячая пища с растительн маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла). 

16 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. 

17 марта – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла). 

18 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. 

19 марта – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла). 

20 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. 

21 марта – горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла). 

22 марта – горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла). 

23 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. 

24 марта – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла). 

25 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. 

26 марта – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла). 

27 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. 

28 марта – горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла). 

29 марта – горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла). 

30 марта – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. 

31 марта – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла). 

1 апреля – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. 

2 апреля – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла). 

3 апреля – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. 

4 апреля – горячая пища с маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением масла). 

5 апреля – горячая пища с растительным маслом (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением растительного масла). 

6 апреля – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. 

7 апреля – горячая пища без растительного масла (разрешаются каши, супы, тушеные овощи, грибы, но без растительного масла). 

8 апреля – сухоядение – неваренная пища растительного происхождения: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед. 

Великий пост – важнейший период для христиан, во время которого люди проверяют и воспитывают себя. На протяжении этого поста верующие не только придерживаются пищевых ограничений, его целью является покаяние и духовное очищение. 
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