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В Бразилии обнаружили неизвестный науке вирус

В Бразилии найден новый вирус, более 90% генов которого неизвестны науке.

Об этом сообщает Science Alert.

«Ученые обнаружили загадочный вирус, геном которого, кажется, является почти полностью новым для науки», - говорится в сообщении.

Яравирус, названный в честь Иары, повелительницы водной стихии в бразильской мифологии, был обнаружен на искусственном озере Пампулья в городе Белу-Оризонте.

Более 90 процентов генов яравируса нигде и никогда не были описаны ранее (так называемые сиротские гены).

Учёные пока только строят догадки о происхождении яравируса: он может быть первым единичным образцом неизвестной группы амебных вирусов или же вариацией гигантского вируса, который каким-то образом эволюционировал в уменьшенную форму.

Как отметила группа учёных в предварительной публикации об открытии, «вирус представляет собой «новую линию амебного вируса с удивительным происхождением и филогенией».
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