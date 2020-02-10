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Какая боль! Одинокая волчица прошла тысячи километров в поисках самца и умерла

В США одинокая волчица умерла после того, как отбилась от стаи и прошла тысячи километров в поисках самца. Об этом сообщает информационный портал Unilad.

фото носит иллюстративный характер

В октябре 2017 года биологи поймали волчицу OR-54 и повесили на нее ошейник с трекером, с помощью которого следили за ее перемещением. В январе 2018 года самка отделилась от стаи и в одиночку отправилась исследовать новые земли в поисках пары или другой стаи.

Она пересекла штаты Орегон, Невада и Калифорния и в общей сложности преодолела 12,9 тысячи километров. Большую часть времени она провела на северо-востоке Калифорнии. В декабре 2019 года датчик на ее ошейнике перестал работать. В среду, 5 февраля, волчицу нашли мертвой. Сотрудники калифорнийского департамента рыбных ресурсов и дикой природы выясняют причину ее смерти.

С начала XX века серых волков истребили в Калифорнии в рамках национальной программы защиты домашнего скота. В 2000-х годах эти животные снова появились на территории штата. Первым волком в Калифорнии за 90 лет стал OR-7, которого считают отцом OR-54. Теперь волки находятся под охраной властей. Убийство серого волка карается годом тюрьмы и штрафом до 100 тысяч долларов (6,4 миллиона рублей).
Источник: lenta.ru
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