Сильный ветер снес остановку в Минске
10 февраля в Минске ветер снес остановку.
фото: СТВ
Беларусь, как и большинство европейских государств, находится в орбите шторма «Сиара», но по мере его смещения на север Скандинавского полуострова, стихия будет ослабевать.
Оранжевый уровень метеорологической опасности объявлен в Беларуси. На большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с.
14:15 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.