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Сильный ветер снес остановку в Минске

10 февраля в Минске ветер снес остановку.

фото: СТВ

Беларусь, как и большинство европейских государств, находится в орбите шторма «Сиара», но по мере его смещения на север Скандинавского полуострова, стихия будет ослабевать.

Оранжевый уровень метеорологической опасности объявлен в Беларуси. На большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с.
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