



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все страны приготовиться к проникновению коронавируса 2019-nCoV. Как заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом, проблема распространения коронавируса может оказаться куда серьезней, чем предполагается в настоящее время.





По словам Адханома, на сегодняшний день зафиксированы случаи передачи коронавируса людьми, которые не были в Китае, что может говорить об угрозе более масштабного и стремительного распространения заболевания. Текущая ситуация может оказаться лишь «верхушкой айсберга», отметил глава ВОЗ.





«Сдерживание [коронавируса] остается нашей целью, но все страны должны использовать окно возможностей, созданное стратегией сдерживания, для подготовки к возможному распространению вируса», - написал Адханом в Twitter.





Он призвал все страны проявить солидарность в борьбе с коронавирусом и обмениваться любой информацией о заболевании, поскольку отсутствие единства приведет к поражению перед заболеванием.