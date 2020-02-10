"Верхушка айсберга": глава ВОЗ сделал тревожное заявление по коронавирусу
Руководитель организации считает, что нынешняя ситуация с эпидемией вируса лишь «верхушка айсберга»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все страны приготовиться к проникновению коронавируса 2019-nCoV. Как заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом, проблема распространения коронавируса может оказаться куда серьезней, чем предполагается в настоящее время.
По словам Адханома, на сегодняшний день зафиксированы случаи передачи коронавируса людьми, которые не были в Китае, что может говорить об угрозе более масштабного и стремительного распространения заболевания. Текущая ситуация может оказаться лишь «верхушкой айсберга», отметил глава ВОЗ.
«Сдерживание [коронавируса] остается нашей целью, но все страны должны использовать окно возможностей, созданное стратегией сдерживания, для подготовки к возможному распространению вируса», - написал Адханом в Twitter.
Он призвал все страны проявить солидарность в борьбе с коронавирусом и обмениваться любой информацией о заболевании, поскольку отсутствие единства приведет к поражению перед заболеванием.
Источник: mk.ru
13:44 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.