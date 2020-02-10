+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Верхушка айсберга": глава ВОЗ сделал тревожное заявление по коронавирусу

Руководитель организации считает, что нынешняя ситуация с эпидемией вируса лишь «верхушка айсберга»


Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все страны приготовиться к проникновению коронавируса 2019-nCoV. Как заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом, проблема распространения коронавируса может оказаться куда серьезней, чем предполагается в настоящее время.

По словам Адханома, на сегодняшний день зафиксированы случаи передачи коронавируса людьми, которые не были в Китае, что может говорить об угрозе более масштабного и стремительного распространения заболевания. Текущая ситуация может оказаться лишь «верхушкой айсберга», отметил глава ВОЗ.

«Сдерживание [коронавируса] остается нашей целью, но все страны должны использовать окно возможностей, созданное стратегией сдерживания, для подготовки к возможному распространению вируса», - написал Адханом в Twitter.

Он призвал все страны проявить солидарность в борьбе с коронавирусом и обмениваться любой информацией о заболевании, поскольку отсутствие единства приведет к поражению перед заболеванием.
Источник: mk.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: II. НАЧАЛО ОБЫСКА
Анатолий Шумченко
Сочи - шанс для будущей Беларуси
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru