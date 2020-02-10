Поезд насмерь сбил 23-летнего парня в Бресте
В Бресте пассажирский поезд сбил молодого человека
Несчастный случай произошел 7 февраля примерно в 22.50. Вблизи железнодорожной станции Брест-Восточный пассажирский поезд, курсирующий между областным центром и Минском, сбил мужчину 1997 года рождения.
От полученных травм он скончался.
Источник: belta.by
12:49 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.