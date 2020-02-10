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Поезд насмерь сбил 23-летнего парня в Бресте

В Бресте пассажирский поезд сбил молодого человека

Несчастный случай произошел 7 февраля примерно в 22.50. Вблизи железнодорожной станции Брест-Восточный пассажирский поезд, курсирующий между областным центром и Минском, сбил мужчину 1997 года рождения. 

От полученных травм он скончался.
Источник: belta.by
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