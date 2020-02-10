Ролик записали организаторы фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm, который открылся 4 февраля 2020 года в Минске и продлится до 16 апреля.





За основу сюжета взяли белорусское происхождение Джона Уика, персонажа Киану Ривза из одноименного фильма, которое раскрыли в третьей части одноимённой серии фильмов.





Согласно кинофраншизе, Джона Уика изначально звали Джордани Йованович — а короткометражный фильм от VOKA Smartfilm поясняет, что в детстве Джон Уик жил в белорусском селе Подгорье и придумывал себе разные имена: «то Джордани, то Константин, то Юта, то Избранный».





В видео также показали дом, в котором родился и вырос Джон Уик, жителей Подгорья, которые его воспитали, и фотоальбом с его детскими фотографиями.













"Будучи жителями Беларуси, мы гордимся тем, что живем на родине Джона Уика! И мы сняли фильм для всех поклонников, чтобы окунуться в историю его детства. Пожалуйста, поделитесь этим видео и помогите ему добраться до Киану Ривза!", - говорят организаторы фестиваля