Беларусы серьезно пострадали в ДТП в Польше
Одного из беларусов пришлось извлекать из поврежденного автомобиля с помощью гидравлического инструмента, его госпитализировали.
Трое белорусов пострадали в аварии на трассе в Польше, один из них серьезно пострадал, об этом сообщает издание Dziennik Łódzki.
ДТП с участием белорусов случилось около 22:00 в пятницу 7 февраля на 389 километре шоссе А2 между Лодзью и Варшавой.
По предварительной информации, 41-летний белорус, находившийся за рулем легковушки Volkswagen, врезался в грузовик Renault, принадлежащий службе доставки. Фургоном управлял 34-летний гражданин Беларуси.
В результате аварии пассажир легковушки, 34-летний белорус, оказался зажат в поврежденном авто. Его с помощью специального гидравлического инструмента освободили спасатели, мужчину доставили в больницу в Скерневицах. Небольшие травмы получил также водитель грузовика. Ему оказали помощь медики.
В причинах аварии предстоит разобраться полиции. Известно, что в момент ДТП оба водителя были трезвыми.
Источник: sputnik.by
10:57 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.