+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Беларусы серьезно пострадали в ДТП в Польше

Одного из беларусов пришлось извлекать из поврежденного автомобиля с помощью гидравлического инструмента, его госпитализировали.

Трое белорусов пострадали в аварии на трассе в Польше, один из них серьезно пострадал, об этом сообщает издание Dziennik Łódzki.


ДТП с участием белорусов случилось около 22:00 в пятницу 7 февраля на 389 километре шоссе А2 между Лодзью и Варшавой.

По предварительной информации, 41-летний белорус, находившийся за рулем легковушки Volkswagen, врезался в грузовик Renault, принадлежащий службе доставки. Фургоном управлял 34-летний гражданин Беларуси.

В результате аварии пассажир легковушки, 34-летний белорус, оказался зажат в поврежденном авто. Его с помощью специального гидравлического инструмента освободили спасатели, мужчину доставили в больницу в Скерневицах. Небольшие травмы получил также водитель грузовика. Ему оказали помощь медики.

В причинах аварии предстоит разобраться полиции. Известно, что в момент ДТП оба водителя были трезвыми.
Источник: sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: II. НАЧАЛО ОБЫСКА
Анатолий Шумченко
Сочи - шанс для будущей Беларуси
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru