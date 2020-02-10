Беларусы серьезно пострадали в ДТП в Польше

Трое белорусов пострадали в аварии на трассе в Польше, один из них серьезно пострадал, об этом сообщает издание Dziennik Łódzki.









ДТП с участием белорусов случилось около 22:00 в пятницу 7 февраля на 389 километре шоссе А2 между Лодзью и Варшавой.





По предварительной информации, 41-летний белорус, находившийся за рулем легковушки Volkswagen, врезался в грузовик Renault, принадлежащий службе доставки. Фургоном управлял 34-летний гражданин Беларуси.





В результате аварии пассажир легковушки, 34-летний белорус, оказался зажат в поврежденном авто. Его с помощью специального гидравлического инструмента освободили спасатели, мужчину доставили в больницу в Скерневицах. Небольшие травмы получил также водитель грузовика. Ему оказали помощь медики.





В причинах аварии предстоит разобраться полиции. Известно, что в момент ДТП оба водителя были трезвыми.







