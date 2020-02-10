Три работы, чтобы купить свободу

- Я из обычной семьи. Без блата и больших денег. Жила в Пинске, потом поехала в Брест. Сценарий стандартный: пять лет учёбы, диплом педагога, распределение, отработка.





В маленькой школе в Столбцовском районе я была единственным учителем английского. 29 часов в неделю, а это практически полторы ставки. В месяц с надбавками за сельскую местность получала 600 рублей. Жизнь не мёд и не дёготь.





Но наступило полное разочарование. В детях и в системе. Что, зачем, а дальше как? Я не хочу продавать свою счастливую жизнь за 300 долларов. Не хочу и не буду. Поэтому я начала искать вторую работу, чтобы заплатить за распределение. Цель - 6 тысяч рублей. А дальше была жизнь как выполнение бизнес-плана. Сельская школа в реальности, ещё две 2 школы дистанционно. Времени на отдых и нытье не было. Пояс затянула максимально. Мечта о лучшей жизни держала на плаву и заставляла двигаться дальше.









Через год отработки я отнесла в банк 6 тысяч рублей. Не было никакого облегчения. Было очень жалко отдавать столько денег.





Жизнь как из рекламы

- «Так кто же сказал, что рай на земле невозможен?» - помните эту фразу из рекламы «Баунти»? Это моя мечта. Была. Потому что Новый год я встречала в провинции Краби на юге Тайланда.





Пила коктейль под пальмами с видом на прозрачную зелень воды. За 300 рублей жилье, еда, алкоголь, прогулки на лодке и шикарный пляж. Четыре дня жизни из рекламы.





Когда откупилась от распределения, уехала в Тайланд. Устроилась преподавателем английского. Живу в небольшом городе Хатъяй (157 тысяч человек).





Мне платят 1000 баксов месяц. На 500 уже можно шиковать. Квартира обходится в 150 долларов. На остальные можно ходить по кафе или в рестораны по выходным, пробовать местные деликатесы, развлекаться, путешествовать или копить.





Еда здесь относительно недорогая. За 4 рубля можно съесть лапшу или рис с курицей или морепродуктами. В студенческой столовой кормят дёшево и вкусно.





В магазинах продают всякие интересные фрукты, продукты с необычными вкусами и очень дорогой сыр. Но культурного шока не было. Всё, как и у нас. На прилавках очень много приготовленных блюд: курицы, рыбы, риса, овощей.





Также можно выбрать рыбу, и в магазине приготовят её на ваших глазах. Очень удобно.

#1#

Таиланд как тест на стрессоустойчивость

- Первое время я работала в детском саду. И не совсем понимала, что от меня требуют. Мне никто не объяснил. Мне все улыбались и вели себя вежливо. Это у них такая классная, а иногда раздражающая особенность.





В очередной раз я пришла на работу. Звонок агента. Оказывается, меня уволили. Вчера. Но продолжали улыбаться и делали вид, что ничего не происходит.





Я устроилась на другую работу, начала преподавать английский язык в колледже. Здесь всё круто. За исключением того, что преподавателю не платят зарплату во время каникул. А это четыре месяца в году. Делай, что хочешь.





Тайцы с восторгом относятся к славянам. Это очень непривычно. На тебя всегда смотрят. Всегда.





Недавно ехала в автобусе. Со мной познакомилась тайка с дочкой. Пригласили погулять по местному рынку. Сначала накормили меня булками, потом поводили и всё показали на местном рынке, покормили меня ещё раз, отфотографировали, запостили в Instagram, отвезли домой на своей машине. Вот такая тайская фишка.





- Как-то после урока белорусский третьеклассник мне сказал: «Чтобы ты в гробу полежала».





Дети постарше играли на уроке в настольный теннис. Школьники искали предел моего терпения. А я старалась думать о том, что всё это скоро закончится.





В колледже на первом занятии студенты сели на пол. Я смутилась. Села тоже. Оказалось, что я могу сидеть на стуле, потому что учитель.





История с уважением здесь повсеместно. Тайские студенты склоняют голову, когда проходят мимо меня. Они готовят утром кофе для работников колледжа и убирают за нами. Каждый день ходят в форме разного цвета в зависимости от дня недели. Снимают обувь, когда ходят по корпусу.









В Таиланде студенты зарабатывают рейтинг, который обязательно учтёт работодатель. Поэтому очень стараются.





Но здесь нет напряжения и нарочитого выполнения правил. Я шучу со студентами на уроке, обедаю с ними за одним столом. Работая учителем в Тайланде, я могу сказать, что действительно кайфую.





Анна скучает по семье. Но говорит, что не вернётся.