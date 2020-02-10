+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

РПЦ предлагает отразить в Конституции особую роль русского народа

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказал мнение, что в Конституцию России следует включить упоминание об особой роли русского народа в становлении государства.

"Надо написать, что русский народ является государствообразующим народом. В нашей стране много веков живут разные народы. Но не один из этих народов, хотя и участвовал в создании, укреплении нашего государства, все народы служили самозабвенно и героически, но инстинкт создания государства есть только у русских. Вот это и надо написать. Это правда", - заявил священник в эфире радио 
"Комсомольская правда".


По мнению представителя Церкви, этот постулат легко доказать. "И никакой тут обиды нет ни для наших братьев-татар, ни для калмыков. Просто нашу империю, шестую часть суши в период ее расцвета, создали русские", - добавил протоиерей.

Отвечая на вопрос, почему титульная нация не была упомянута в Конституции РФ 1993 года, отец Димитрий высказал мнение, что тогда "за спиной стояли наши братья-американцы".
Источник:
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: II. НАЧАЛО ОБЫСКА
Анатолий Шумченко
Сочи - шанс для будущей Беларуси
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru