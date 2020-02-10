+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Белавиа" может запустить лоукост-маршруты из областных центров

Об это сказал директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

"Мы рассматриваем вопросы организации полетов авиакомпании "Белавиа" по бизнес-модели "лоукост". Такие воздушные суда у нас есть, у нас есть областные аэропорты, которые способны предоставить низкие тарифные ставки на обслуживание этих воздушных судов", -  сказал Сикорский в эфире телеканала "СТВ".

По его словам, в настоящее время в ведомстве работают с географией полетов лоукостов.


Кроме того, Сикорский напомнил, что департаментом по авиации подписан меморандум с авиационной администрацией Венгрии.  "Мы разрешили выполнять полеты авиакомпании Wizz Air как в Национальный аэропорт Минск, так и в областные аэропорты. Авиакомпания Wizz Air сейчас ведет переговоры с Национальным аэропортом Минск по условиям обслуживания и предлагаемым тарифным ставкам",  - отметил глава ведомства.

"Здесь важна позиция и департамента по авиации, потому что вы понимаете, что лоукост-компании, как правило, чтобы обеспечить низкую стоимость билетов, просят определенные субсидии. На субсидии иностранной компании мы не готовы. Мы готовы предложить комфортные условия для того, чтобы они выполняли полеты", - резюмировал Сикорский.
interfax.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрий Губаревич
План “ЗРОБІМ САМІ”. Змяніць уладу па сілах нават...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: II. НАЧАЛО ОБЫСКА
Анатолий Шумченко
Сочи - шанс для будущей Беларуси
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru