"Мы рассматриваем вопросы организации полетов авиакомпании "Белавиа" по бизнес-модели "лоукост". Такие воздушные суда у нас есть, у нас есть областные аэропорты, которые способны предоставить низкие тарифные ставки на обслуживание этих воздушных судов", - сказал Сикорский в эфире телеканала "СТВ".





По его словам, в настоящее время в ведомстве работают с географией полетов лоукостов.









Кроме того, Сикорский напомнил, что департаментом по авиации подписан меморандум с авиационной администрацией Венгрии. "Мы разрешили выполнять полеты авиакомпании Wizz Air как в Национальный аэропорт Минск, так и в областные аэропорты. Авиакомпания Wizz Air сейчас ведет переговоры с Национальным аэропортом Минск по условиям обслуживания и предлагаемым тарифным ставкам", - отметил глава ведомства.





"Здесь важна позиция и департамента по авиации, потому что вы понимаете, что лоукост-компании, как правило, чтобы обеспечить низкую стоимость билетов, просят определенные субсидии. На субсидии иностранной компании мы не готовы. Мы готовы предложить комфортные условия для того, чтобы они выполняли полеты", - резюмировал Сикорский.



