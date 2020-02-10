Письма и посылки заграницу подорожают на 3-5%

"Так, тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого неприоритетного/приоритетного письма массой до 20 г увеличатся на 6 копеек. В среднем повышение тарифов составит 3-5 процентов", - говорится в сообщении национального оператора почтовой связи.







