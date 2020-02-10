Уже история: названы все лауреаты премии «Оскар-2020»
В Лос-Анджелесе завершилась 92-я церемония награждения кинопремии «Оскар».
В Лос-Анджелесе завершилась 92-я церемония награждения кинопремии «Оскар». Лауреатов объявили в прямом эфире
Лучший фильм — «Паразиты»
Лучший режиссер — Пон Джун-Хо, «Паразиты»
Лучшая актриса — Рене Зеллвегер, «Джуди» (на фото)
Лучший актер — Хоакин Феникс, «Джокер»
Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн, «Брачная история»
Лучший актер второго плана — Брэд Питт, «Однажды в... Голливуде»
Лучший иностранный фильм — «Паразиты»
Лучший документальный фильм — «Американская фабрика»
Лучший короткометражный документальный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»
Лучший короткометражный художественный фильм — «Окно напротив»
Лучший оригинальный сценарий — «Паразиты»
Лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо»
Лучший мультфильм — «История игрушек 4»
Лучшая короткометражный мультфильм — «Любовь к волосам»
Лучшая операторская работа — «1917»
Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»
Лучшие визуальные эффекты — «1917»
Лучшая музыка к фильму — «Джокер»
Лучшая песня в фильме — (I'm Gonna) Love Me Again, «Рокетмэн»
Лучший звуковой монтаж — «Ford против Ferrari»
Лучший звук — «1917»
Лучшая работа художника-постановщика — «Однажды в... Голливуде»
Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины»
Лучшие прически и грим — «Скандал»
08:05 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.