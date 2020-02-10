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Уже история: названы все лауреаты премии «Оскар-2020»

В Лос-Анджелесе завершилась 92-я церемония награждения кинопремии «Оскар».

В Лос-Анджелесе завершилась 92-я церемония награждения кинопремии «Оскар». Лауреатов объявили в прямом эфире

Лучший фильм — «Паразиты»

Лучший режиссер — Пон Джун-Хо, «Паразиты»


Лучшая актриса — Рене Зеллвегер, «Джуди» (на фото)

Лучший актер — Хоакин Феникс, «Джокер»

Лучшая актриса второго плана — Лора Дерн, «Брачная история»

Лучший актер второго плана — Брэд Питт, «Однажды в... Голливуде»

Лучший иностранный фильм — «Паразиты»

Лучший документальный фильм — «Американская фабрика»

Лучший короткометражный документальный фильм — «Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)»

Лучший короткометражный художественный фильм — «Окно напротив»

Лучший оригинальный сценарий — «Паразиты»

Лучший адаптированный сценарий — «Кролик Джоджо»

Лучший мультфильм — «История игрушек 4»

Лучшая короткометражный мультфильм — «Любовь к волосам»

Лучшая операторская работа — «1917»

Лучший монтаж — «Ford против Ferrari»

Лучшие визуальные эффекты — «1917»

Лучшая музыка к фильму — «Джокер»

Лучшая песня в фильме — (I'm Gonna) Love Me Again, «Рокетмэн»

Лучший звуковой монтаж — «Ford против Ferrari»

Лучший звук — «1917»

Лучшая работа художника-постановщика — «Однажды в... Голливуде»

Лучший дизайн костюмов — «Маленькие женщины»

Лучшие прически и грим — «Скандал»
lenta.ru
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