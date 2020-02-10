ДТП в Москве: микроавтобус с белорусами попал в аварию. Один погибший и шесть пострадали
В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте столкнулись такси и микроавтобус, в котором находились граждане Беларуси.
Кутузовский проспект, фото носит иллюстративный арактер
Инцидент произошел в районе Славянского бульвара. Столкнулись такси и микроавтобус, в котором находились граждане Беларуси.
В результате погиб водитель такси, пишет auto.tut.by
По данным полиции, в настоящее время на месте происшествия перекрыто движение по четырем полосам.
На месте работает полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
07:57 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.