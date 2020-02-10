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ДТП в Москве: микроавтобус с белорусами попал в аварию. Один погибший и шесть пострадали

В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте столкнулись такси и микроавтобус, в котором находились граждане Беларуси.

Кутузовский проспект, фото носит иллюстративный арактер

Инцидент произошел в районе Славянского бульвара. Столкнулись такси и микроавтобус, в котором находились граждане Беларуси.

В результате погиб водитель такси, пишет auto.tut.by

По данным полиции, в настоящее время на месте происшествия перекрыто движение по четырем полосам.

На месте работает полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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