Кутузовский проспект, фото носит иллюстративный арактер





Инцидент произошел в районе Славянского бульвара. Столкнулись такси и микроавтобус, в котором находились граждане Беларуси.





В результате погиб водитель такси, пишет auto.tut.by





По данным полиции, в настоящее время на месте происшествия перекрыто движение по четырем полосам.





На месте работает полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.



