Непогода по всей республике: объявлено штормовое предупреждение
Сильный порывистый ветер ожидается в понедельник, 10 февраля. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности по всей республике.
Мощный скандинавский циклон, который пришел в республику ночью, принес сильный порывистый ветер порывами до 15−22 м/с.
Непогода прогнозируется по всей республике. В столице также будет ветрено: порывы до 15−20 м/с, днем местами по городу до 22 м/с.
Везде ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем температура будет плюсовой.
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).
06:45 10/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.