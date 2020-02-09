Несколько лет назад Саша Филипенко написал роман «Бывший сын». Тогда на обложке, кроме фамилии автора и названия, были перечислены его награды: финалист национальной премии «Большая книга», лауреат премии «сделано в России журнала «Сноб», лауреат русской премии… Сейчас белорусский автор, который живет в России, представляет свой пятый роман «Возвращение в Острог» - о добре и его последствиях, любви и ее отсутствии, пытках и карательной медицине в детских домах. На обложке - только название и фамилия. Фамилия - шрифтом гораздо крупнее, пишет "Комсомольская правда"





- Потому что название романа читателям еще ни о чем не говорит, а фамилия Саши Филипенко уже известна и привлекает внимание, - объясняет читателям Борис Пастернак, гендиректор издательского дома «Время» - одного из тех, где выходят книги Саши.





О жанре книг Филипенко часто спорят. Нередко говорят, что не тянет на роман, когда видят книгу на 200 страниц, которая практически помещается в карман. Когда книгу прочитают - спорить перестают.





Работать над «Возвращением в Острог» Саша начал еще до «Красного креста» (это прошлый роман, который вышел в 2017 году). Для нового романа много брал интервью. Общался с детьми и подростками, которые жили в детских домах, со следователями и полицейскими.





- Сложно говорить с ребятами, которые сейчас находятся в детском доме, - рассуждает Саша. - Потому что ты приезжаешь, а они тебе: «У нас все хорошо. Спасибо. Можно я пойду?» Они не готовы вам говорить. Говорить готовы те ребята, которые сейчас уже в семьях. Спустя какое-то время, когда у них появляется доверие к новым родителям.





Детям, которых вернули в детдом, говорят, что они плохие. И дети в это верят





- Однажды я узнал историю, как очень богатый бизнесмен в России решил сделать доброе дело: собрать детей из провинциальных городов и отправить на море. Сделан очень классный жест: дети никогда не видели моря! Но спустя полгода среди этих ребят начинаются самоубийства... - Саша рассказывает начало романа.





По статистике, которую приводит автор, в детские дома России возвращают 13 детей в день.





- И этим детям после возвращения надо как-то существовать в детдоме, в котором они раньше жили, - говорит Саша. - С ними не работают психологи. Детям говорят, что их вернули, потому что они плохие. И они в это верят. По российскому законодательству, чтобы вернуть ребенка в детдом, его надо просто привести в органы опеки и оставить. И все. После этого родители уезжают.





Саша вспоминает ребят, у которых брал интервью. Вот, например, 14-летний парень, который раньше жил в детском доме.





- Если бы в каком- нибудь фильме снимали итальянского красивого мальчишку, это был бы он. Он сейчас живет в прекрасной семье в Москве. У него есть подарки, одежда, он много путешествует… И я у него спрашиваю: о чем ты мечтаешь? А он говорит: я мечтаю вырасти и убить всех врачей. И это не форма речи. Он говорит об этом серьезно. Это то, что в нем застряло. И с этим придется работать родителям.





Или вот еще - парень, который из детдома сбегал к бабушке, а его за это наказывали. И он такой не один.





- Его возвращали и отправляли на принудительное лечение, - говорит Саша. - Ребята сбегают - их на лечение, сбегают - на лечение... А потом происходит страшное: они перестают этого бояться.





- Представьте, вас отправляют в психиатрическую лечебницу, где в течение месяца дают только аминазин (лекарственный препарат, который используют для усмирения). Этот психотроп запрещен во всей Европе. Это непростые ребята, многие из них гиперактивны. И им ни в коем случае нельзя давать аминазин, им надо давать другие лекарства. Но никто об этом не думает, потому что так удобно воспитателям и врачам.





- Представьте себе 16-летнего парня, который год своей жизни пролежал под аминазином. Аминазин в российских детских домах дают за любые «проступки»: нахамил, провинился в школе, сбежал из детского дома к бабушке, - Саша долго перечисляет. - И в такие моменты передо мной не стоит вопроса, должен я написать эту книгу или не должен. Я не знаю, повлияет ли она на что-то. Но мы должны об этом говорить.





Сейчас модно делать добро. Все переводят кому-то деньги и сразу выкладывают пост в фейсбуке





- Работа над книгой велась довольно сложно, потому в моей жизни произошли перемены и я оказался в ситуации, к которой совершенно не готов, был абсолютно разобранный, - делится Саша. - Тогда я стал задумываться о добре и последствиях добра. Сейчас же модно делать добро. Все переводят кому-то деньги и выкладывают сразу пост в фейсбуке о том, как они перевели кому-то деньги. Но никто не думает, что когда вы помогаете какому-то фонду, лучше переводить сумму меньше, но 12 месяцев подряд.









Оказавшись в ситуации, в которой не может себе помочь сам, Саша стал анализировать, как себя ведут люди в таком случае.





- Все герои книги - и следователи, и дети - оказываются в ситуации, в которой они не могут помочь себе. Мне было интересно понять, как человек действует в каких-то ситуациях, к которым он не готов, - говорит автор.





И тогда пришел к выводу, что когда ты не можешь помочь себе, начинаешь помогать другим людям.





- А когда тебе становится легче, ты вдруг перестаешь помогать, - говорит Саша.





- Я твердо убежден, что сейчас у литературы есть социальная нагрузка. По крайней мере для меня, - Саша объясняет, почему взялся за такую тему и проводит параллель с журналистикой. - Когда мы снимали сюжеты, только две недели у нас не было сюжетов о пытках в тюрьмах. Вы не можете изменить ситуацию в России в целом. Но вы можете остановить пытки в отдельной колонии. И это какой-то первый шаг.





Я мечтал, чтобы «Бывший сын» вышел в Беларуси. Но здесь он был не интересен





- У меня постоянно спрашивают, почему я пишу про Россию, - Саша затрагивает тему, которой интересуются многие. - Это не значит, что я не хочу писать про Беларусь. Я писал о Беларуси в «Красном кресте» и в «Бывшем сыне». Но так сложилась моя жизнь, что я сейчас провожу много времени в России и в Европе. И здесь случаются такие события: они близки мне, они происходит рядом со мной.





-Книгу «Бывший сын» я писал только для белорусского читателя, - продолжает Саша. - Писал ее в Беларуси. И моей мечтой было опубликовать ее здесь. Но здесь она не заинтересовала. Ее опубликовал «Сноб», потом - издательство «Время».





В этом году Сашин роман «Красный крест» поставят на сцене «Гоголь-центра» в Москве.





- Я очень хотел, чтобы его поставили в Беларуси. Разговаривал со Свободным театром, разговаривал с Пинигиным из Купаловского. «Ну, я не знаю, мы не можем…» Но зато презентация всех книг начинается с Минска. И это очень важно.









Саше задают вопрос, что теперь знают в России о Беларуси.





- Что все мальчишки в Беларуси классные и смешные, - шутит он.