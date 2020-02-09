Влад удивил публику и в этом шоу – он пришел в пижаме.





Когда его спросили, почему, он пояснил, что редакторы программы запретили прийти в брендовой одежде, чтобы не делать рекламу. Чтобы не нарушить дресс-код Влад решил одеть пижаму.Влад удивил публику и в этом шоу – он пришел в пижаме.