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Затяжные магнитные бури «накроют» планету. Как их пережить?

Геомагнитная обстановка в феврале 2020 года в целом будет достаточно спокойной, но несколько сильных метеоударов придется пережить.

Довольно сильная магнитная буря ожидается 10-11 февраля, еще один ощутимый метеоудар произойдет 28-29 февраля, сообщает Интерфакс.

Календарь магнитных бурь на февраль 2020 года

  • 10-11 февраля – период сильной геомагнитной активности;
  • 15 февраля – слабое геомагнитное волнение;
  • 28-29 февраля – сильная магнитная буря.

Специалисты отмечают, что влияние магнитных бурь особенно чувствуют люди с нарушениями работы центральной нервной системы и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В эти дни нужно внимательнее следить за артериальным давлением и частотой пульса, регулярно принимать назначенные препараты.

Проблемы могут быть также у людей, страдающих бронхиальной астмой. Медики советуют не переутомляться, носить с собой лекарства.

Есть смысл внести изменения в рацион: больше употреблять фруктов и продуктов, которые содержат калий (изюм, абрикосы) и витамин С (бананы, цитрусовые).

В дни магнитных бурь следует исключить употребление спиртного и уменьшить количество жирной, «тяжелой» пищи.  Нужно больше пить воды. А вот от кофе и других напитков, содержащих кофеин, лучше отказаться. Для снижения нервозности и нарушения сна показан прием седативных чаев и прогулка на свежем воздухе перед сном.

Также медики советуют избегать ссор и конфликтов и не браться за работу, требующую внимания и монотонности.
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