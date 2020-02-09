Затяжные магнитные бури «накроют» планету. Как их пережить?
Геомагнитная обстановка в феврале 2020 года в целом будет достаточно спокойной, но несколько сильных метеоударов придется пережить.
Довольно сильная магнитная буря ожидается 10-11 февраля, еще один ощутимый метеоудар произойдет 28-29 февраля, сообщает Интерфакс.
Календарь магнитных бурь на февраль 2020 года
- 10-11 февраля – период сильной геомагнитной активности;
- 15 февраля – слабое геомагнитное волнение;
- 28-29 февраля – сильная магнитная буря.
Специалисты отмечают, что влияние магнитных бурь особенно чувствуют люди с нарушениями работы центральной нервной системы и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В эти дни нужно внимательнее следить за артериальным давлением и частотой пульса, регулярно принимать назначенные препараты.
Проблемы могут быть также у людей, страдающих бронхиальной астмой. Медики советуют не переутомляться, носить с собой лекарства.
Есть смысл внести изменения в рацион: больше употреблять фруктов и продуктов, которые содержат калий (изюм, абрикосы) и витамин С (бананы, цитрусовые).
В дни магнитных бурь следует исключить употребление спиртного и уменьшить количество жирной, «тяжелой» пищи. Нужно больше пить воды. А вот от кофе и других напитков, содержащих кофеин, лучше отказаться. Для снижения нервозности и нарушения сна показан прием седативных чаев и прогулка на свежем воздухе перед сном.
Также медики советуют избегать ссор и конфликтов и не браться за работу, требующую внимания и монотонности.
19:20 09/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.