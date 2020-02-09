Затяжные магнитные бури «накроют» планету. Как их пережить?

Календарь магнитных бурь на февраль 2020 года

Специалисты отмечают, что влияние магнитных бурь особенно чувствуют люди с нарушениями работы центральной нервной системы и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В эти дни нужно внимательнее следить за артериальным давлением и частотой пульса, регулярно принимать назначенные препараты.

Проблемы могут быть также у людей, страдающих бронхиальной астмой. Медики советуют не переутомляться, носить с собой лекарства.





Есть смысл внести изменения в рацион: больше употреблять фруктов и продуктов, которые содержат калий (изюм, абрикосы) и витамин С (бананы, цитрусовые).





В дни магнитных бурь следует исключить употребление спиртного и уменьшить количество жирной, «тяжелой» пищи. Нужно больше пить воды. А вот от кофе и других напитков, содержащих кофеин, лучше отказаться. Для снижения нервозности и нарушения сна показан прием седативных чаев и прогулка на свежем воздухе перед сном.





Также медики советуют избегать ссор и конфликтов и не браться за работу, требующую внимания и монотонности.