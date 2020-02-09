Как подчеркнул генеральный директор «Ремондис Минск» Эрвин Куртбединов, более эффективный способ, который уже внедрен в ряде стран, — разделение емкостей на контейнеры для влажной и сухой фракции. В первом виде баков будут собирать все пищевые отходы, а также грязную упаковку, во втором — чистое вторсырье, отсортированное жителями, которое затем будет разделяться по видам на мусоросортировочных заводах. Кроме того, потребуется отдельный контейнер для сбора отходов стекла, однако объем этого вида отходов, по мнению спикера, сократится до минимума с введением в нашей стране депозитно-залоговой системы.





Это предложение поддержали и другие столичные перевозчики отходов. В дальнейшем его и другие инициативы, прозвучавшие в ходе семинара, предложат рассмотреть городским властям.