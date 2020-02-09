Джеки Чан пообещал $197 тысяч за лекарство от коронавируса
Известный актер Джеки Чан пообещал заплатить миллион юаней ($197 тысяч) тому, кто изобретет лекарство от коронавируса нового типа.
Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на официальный аккаунт актера в социальной сети Weibo.
По словам Джеки Чана, наука и технологии являются ключом к преодолению вируса. Поэтому он решил отблагодарить человека или организацию, которые первыми разработают вакцину от коронавируса.
«Я не хочу видеть, как некогда шумные улицы сейчас опустели, и не хочу, чтобы мои соотечественники умирали от вируса вместо того, чтобы наслаждаться жизнью», — написал Джеки Чан.
За последние сутки в китайской провинции Хубэй 81 человек умер от пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса.
Также зафиксировано 2147 новых случаев заражения, пишет "Новое время".
12:06 09/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.