Джеки Чан пообещал $197 тысяч за лекарство от коронавируса

Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на официальный аккаунт актера в социальной сети Weibo.





По словам Джеки Чана, наука и технологии являются ключом к преодолению вируса. Поэтому он решил отблагодарить человека или организацию, которые первыми разработают вакцину от коронавируса.





«Я не хочу видеть, как некогда шумные улицы сейчас опустели, и не хочу, чтобы мои соотечественники умирали от вируса вместо того, чтобы наслаждаться жизнью», — написал Джеки Чан.





За последние сутки в китайской провинции Хубэй 81 человек умер от пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса.



