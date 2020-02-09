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Джеки Чан пообещал $197 тысяч за лекарство от коронавируса

Известный актер Джеки Чан пообещал заплатить миллион юаней ($197 тысяч) тому, кто изобретет лекарство от коронавируса нового типа.

Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на официальный аккаунт актера в социальной сети Weibo.

По словам Джеки Чана, наука и технологии являются ключом к преодолению вируса. Поэтому он решил отблагодарить человека или организацию, которые первыми разработают вакцину от коронавируса.

«Я не хочу видеть, как некогда шумные улицы сейчас опустели, и не хочу, чтобы мои соотечественники умирали от вируса вместо того, чтобы наслаждаться жизнью», — написал Джеки Чан.

За последние сутки в китайской провинции Хубэй 81 человек умер от пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса.

Также зафиксировано 2147 новых случаев заражения, пишет "Новое время".
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