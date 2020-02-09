+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Власти назвали мотивы застрелившего 26 человек тайского военного

По словам премьер-министра страны, военный открыл стрельбу из-за проблем с продажей дома. В сделке участвовал родственник его командира, которого мужчина убил первым. Стрелок посчитал себя обманутым.

Убивший 26 человек мужчина открыл стрельбу в тайском городе Накхонратчасима из-за проблем с продажей своего дома. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, передает Agence France-Presse.

Как передает его слова телеканал Thai PBS, стрелок открыл огонь по личным причинам. Премьер-министр отметил, что у открывшего стрельбу военного раньше не наблюдалось проблем. Reuters уточняет, что он почувствовал себя обманутым в сделке. Издание The Straits Times добавляет, что в конфликте был замешан родственник командира военного. Командир был первой жертвой младшего офицера Джакрапанта Томмы.

Сначала Томма 8 февраля открыл стрельбу на территории воинской части. Кроме командира, он убил еще двух человек — одного военного и 63-летнюю женщину.

Затем мужчина украл из военной части огнестрельное оружие, сел в военный внедорожник Humvee и поехал в торговый центр Terminal 21, по пути расстреливая гражданских. Все свои действия он транслировал в Facebook. Позже соцсеть заблокировала его аккаунт. Посетителей и сотрудников торгового центра он взял в заложники. По данным газеты Naewna, их было 16 человек.

На место происшествия прибыл спецназ. В итоге военного ликвидировали. От правоохранительных органов, как сообщала The Bangkok Times, он скрывался около 17 часов на территории ТЦ, где продолжил расстрел. В результате его действий 26 человек убиты, еще 57 получили ранения.
Источник: РБК
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: II. НАЧАЛО ОБЫСКА
Анатолий Шумченко
Сочи - шанс для будущей Беларуси
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции
Петр Рудковский
"Дырэктарка", "сацыяложка", "палітычка"...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru