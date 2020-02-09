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Оранжевый уровень опасности объявлен на понедельник из-за ветра

Синоптики распространили штормовое предупреждение. Оранжевый уровень опасности объявлен на большей части территории Беларуси и в Минске из-за сильного ветра.

Порывами он будет усиливаться до 15-22 м/с.

В понедельник ожидается повышение температуры. Днем по стране будет уже от 1 до 8 градусов тепла. Возможны осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, ночью и утром ожидается гололедица, пишет reform.by
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