Оранжевый уровень опасности объявлен на понедельник из-за ветра
Синоптики распространили штормовое предупреждение. Оранжевый уровень опасности объявлен на большей части территории Беларуси и в Минске из-за сильного ветра.
Порывами он будет усиливаться до 15-22 м/с.
В понедельник ожидается повышение температуры. Днем по стране будет уже от 1 до 8 градусов тепла. Возможны осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, ночью и утром ожидается гололедица, пишет reform.by
10:00 09/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.