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Количество жертв нового коронавируса превысило 800 человек

От нового типа коронавируса 2019-nCoV погибло 811 человек, сообщает Комитет здравоохранения Китая. Общее число заразившихся по всему миру превысило 37 тыс. человек. Из больниц выписано 2649 пациентов.

Китайская провинция Хубэй, где выявили новый вирус в конце 2019 года, сообщила о 81 новой смерти от коронавируса, в результате чего общее число смертельных случаев в провинции достигло 780. В провинции также зарегистрировано 2147 новых случаев заболевания коронавирусом.
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