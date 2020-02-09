Количество жертв нового коронавируса превысило 800 человек

Китайская провинция Хубэй, где выявили новый вирус в конце 2019 года, сообщила о 81 новой смерти от коронавируса, в результате чего общее число смертельных случаев в провинции достигло 780. В провинции также зарегистрировано 2147 новых случаев заболевания коронавирусом.