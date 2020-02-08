В Пуховичском районе живут благородные олени
В лесах недалеко от деревни Болочанка для них построили вольер площадью 12 гектаров, установили специальные кормушки с водой и сеном.
фото носит иллюстрационный характер
Любимое лакомство оленей - овес, сочная морковь и соляные "шайбы". Эта зима для животных проходит максимально комфортно: почва не замерзла, а сугробы не мешают добывать еду в дикой природе. Уже к концу весны специалисты ждут пополнение - примерно два десятка оленей. А летом, когда стадо окрепнет, животных из вольера выпустят. Это один из проектов программы по расселению оленей в Беларуси для увеличения популяции. Стоимость каждой особи тысяча рублей.
21:00 08/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.