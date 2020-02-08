Заказы дешевле 60 рублей не повезут: снова заработал сайт доставки Комаровского рынка
Сайт доставки продуктов с «Комаровки» снова доступен, покупателей ожидает несколько нововведений.
О запуске сервиса по доставке продуктов с самого известного столичного рынка мы уже сообщали.
Правда, проработал он недолго — сервер не выдержал наплыва желающих. Сейчас все технические вопросы решены, сайт снова доступен.
Для покупателей здесь ввели несколько обязательных правил, пишет blizko.by
Изменились условия доставки товара:
к доставке принимается заказ, общая стоимость которого превышает 60,0 рублей;
доставка осуществляется только по г. Минску и в пределах 20 км. зоны (только по согласованию с менеджером);
в пределах МКАД доставка осуществляется бесплатно;
доставка за пределы МКАД, но в пределах 20 км. зоны, осуществляется за дополнительную плату в размере 0,50 рублей за 1 км.
17:47 08/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.