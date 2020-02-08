О запуске сервиса по доставке продуктов с самого известного столичного рынка мы уже сообщали.

Правда, проработал он недолго — сервер не выдержал наплыва желающих. Сейчас все технические вопросы решены, сайт снова доступен.

Для покупателей здесь ввели несколько обязательных правил, пишет blizko.by

Изменились условия доставки товара:

к доставке принимается заказ, общая стоимость которого превышает 60,0 рублей;

доставка осуществляется только по г. Минску и в пределах 20 км. зоны (только по согласованию с менеджером);

в пределах МКАД доставка осуществляется бесплатно;

доставка за пределы МКАД, но в пределах 20 км. зоны, осуществляется за дополнительную плату в размере 0,50 рублей за 1 км.



