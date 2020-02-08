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Оops! Анулируют визу, если белорусы нарушат правила «первого въезда»?

С начала текущего года в Евросоюзе в силу вступили новые визовые правила, в рамках которых пограничники хотят чаще аннулировать визы туристам.

Оops! Анулируют визу, если белорусы нарушат правила «первого въезда»?
Фото: © Белновости
Такие строгие меры будут в первую очередь касаться тех, кто попытается въехать на территорию страны, которая не выдавала шенгенскую визу.

Как сообщают польские интернет-источники, нарушения правила «первого въезда» были зафиксированы уже на новогодних каникулах, пишут belnovosti.by

Тогда из Евросоюза выслали иностранцев, чьи документы были оформлены не только не в страну первого въезда, но даже и не в ту, где планировался отдых.

Как поясняют специалисты, если раньше на подобные нарушения могли закрыть глаза, то сейчас с учетом новых визовых правил они должны строго соблюдаться. 


Отметим, что в рамках обновленных правил человеку могут выдать визу сразу на 2 года, если до этого он 3 года без нарушений пользовался годовым шенгеном. 

Но чтобы получить годовую визу, необходимо для этого 3 раза съездить за границу с визой, оформленной точно под срок поездки.

К слову, сейчас белорусы могут подать заявление на визу в электронном виде и за шесть месяцев до отъезда (ранее это можно было сделать только за три месяца). В связи с нововведениями увеличилось максимальное время рассмотрения заявки на визу – до 45 дней. 
Евгения Браун
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